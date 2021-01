Farmaci: AbbVie, ok Ue ad anti-artrite psoriasica e spondilite anchilosante (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato oggi che la Commissione europea ha approvato Rinvoq* (upadacitinib, 15 mg), un inibitore orale selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti con artrite psoriasica e spondilite anchilosante attive. L'approvazione - riferisce l'azienda in una nota - è supportata dai risultati dei tre studi clinici registrativi (Select-PsA 1, Select-PsA 2 e Select-Axis 1) che ne hanno dimostrato l'efficacia su diversi parametri della malattia. "L'artrite psoriasica e la spondilite anchilosante sono malattie che possono causare forti dolori, mobilità ridotta e danni strutturali a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) -, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato oggi che la Commissione europea ha approvato Rinvoq* (upadacitinib, 15 mg), un inibitore orale selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto una volta al giorno per il trattamento di pazienti adulti conattive. L'approvazione - riferisce l'azienda in una nota - è supportata dai risultati dei tre studi clinici registrativi (Select-PsA 1, Select-PsA 2 e Select-Axis 1) che ne hanno dimostrato l'efficacia su diversi parametri della malattia. "L'e lasono malattie che possono causare forti dolori, mobilità ridotta e danni strutturali a ...

