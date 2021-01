Facebook lancia la sezione notizie nel Regno Unito (Di martedì 26 gennaio 2021) La sezione notizie di Facebook è stata pubblicata oggi nel Regno Unito nel suo primo lancio al di fuori degli Stati Uniti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladiè stata pubblicata oggi nelnel suo primo lancio al di fuori degli Stati Uniti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

LegaSalvini : #Salvini a #portaaporta: “Domenica votano in Portogallo, poi a Barcellona, a marzo votano in Olanda. Non è meglio i… - TuttoAndroid : Facebook lancia la sezione notizie nel Regno Unito - mod_temporali : #teatro #intervista a @fracassifede Il mondo dello spettacolo va avanti e le iniziative non mancano, come “Emersio… - ILTEO_3 : RT @Zziagenio78: FACEBOOK LANCIA LA REACTION RENZI PER CHI ROVINA SEMPRE TUTTO - gazzettamantova : Disegni, canzoni e musica: Grazie lancia il Carnevale da festeggiare su Facebook L’iniziativa è aperta a tutti: bam… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lancia Facebook lancia la sezione notizie nel Regno Unito TuttoAndroid.net Da oggi Facebook News sbarca nel Regno Unito

Facebook lancia Facebook News nel Regno Unito: da oggi la sezione sarà attiva per gli utenti britannici. Leggi l’articolo per saperne di più!

Google lancia Hotel Insights per intercettare nuovi ospiti per il settore del turismo

Google sceglie l’Italia come primo paese al mondo per il lancio locale di Hotel Insights, presentato insieme a MiBACT, ENIT, UNWTO e a Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustri ...

Facebook lancia Facebook News nel Regno Unito: da oggi la sezione sarà attiva per gli utenti britannici. Leggi l’articolo per saperne di più!Google sceglie l’Italia come primo paese al mondo per il lancio locale di Hotel Insights, presentato insieme a MiBACT, ENIT, UNWTO e a Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustri ...