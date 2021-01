Ex Tribunale, giovani Cisl: “Diventi la nuova Silicon Valley del Sud” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiutilizzo dell’ex Tribunale di Salerno, sul tema arriva la proposta dei giovani della Cisl Salerno. “Come gruppo, dopo una lunga riflessione e dopo già aver letto diverse proposte apportate da autorevoli personalità e organizzazioni sull’impiego dell’enorme complesso, ci siamo soffermati su un settore da sempre snobbato nella discussione cittadina. Ovvero la creazione e lo sviluppo di un “Polo dell’Innovazione e Start-up”. Uno spazio dedicato alle start-up innovative, spazi di co-working, networking, incubatori tecnologici e così via – ha detto il presidente della Cisl giovani Salerno Luigi Bisogno -. Un luogo in cui il “mondo del digitale”, oramai sempre più motore trainante per intere generazioni e di molte economie, possa prendere vita anche nella nostra città. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRiutilizzo dell’exdi Salerno, sul tema arriva la proposta deidellaSalerno. “Come gruppo, dopo una lunga riflessione e dopo già aver letto diverse proposte apportate da autorevoli personalità e organizzazioni sull’impiego dell’enorme complesso, ci siamo soffermati su un settore da sempre snobbato nella discussione cittadina. Ovvero la creazione e lo sviluppo di un “Polo dell’Innovazione e Start-up”. Uno spazio dedicato alle start-up innovative, spazi di co-working, networking, incubatori tecnologici e così via – ha detto il presidente dellaSalerno Luigi Bisogno -. Un luogo in cui il “mondo del digitale”, oramai sempre più motore trainante per intere generazioni e di molte economie, possa prendere vita anche nella nostra città. ...

