"Europeisti" per Conte, pronto gruppo a Senato. Giallo su Sandra Lonardo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sarebbe pronto al Senato il gruppo "Europeisti Maie - Centro Democratico" a sostegno della maggioranza e di Giuseppe Conte. È quanto si apprende da fonti parlamentari, che spiegano che è stato raggiunto il numero minimo di 10 Senatori. Secondo le stesse fonti, oggi dovrebbe costituirsi il gruppo anche alla Camera, dove i deputati richiesti sono 20. "Lo confermo ed è una notizia importante. Ci sono persone assolutamente consapevoli di costruire una alternativa politica in Parlamento", ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Cartabianca su Rai3. Però "non basta, il confronto con i deputatati e i Senatori eletti nel Pd è aperto, Renzi compreso. Dipenderà da lui", ha aggiunto.C'è però un colpo di scena: è Giallo

