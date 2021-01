Escursionisti dispersi sul monte Velino, anche l’esercito partecipa alle ricerche: allestite strutture da campo – Video (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono ripartiti alle prime luci del giorno le squadre dei soccorritori sul Velino, dove da due giorni sono dispersi 4 Escursionisti avezzanesi. In campo anche l’esercito, che ha allestito delle strutture da campo per agevolare i soccorsi. I quattro alpinisti domenica scorsa erano partiti da Massa D’Albe per una escursione sul monte tra Abruzzo e Lazio. La valanga, il forte vento e la presenza di pericolosi accumuli di neve fresca rendono difficoltose le operazioni dei soccorritori. Le forze in campo sono diverse: Vigili del fuoco, carabinieri, esercito, soccorso alpino, e volontari e personale della protezione civile. Questa mattina erano presenti al campo base delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono ripartitiprime luci del giorno le squadre dei soccorritori sul, dove da due giorni sonoavezzanesi. In, che hastito delledaper agevolare i soccorsi. I quattro alpinisti domenica scorsa erano partiti da Massa D’Albe per una escursione sultra Abruzzo e Lazio. La valanga, il forte vento e la presenza di pericolosi accumuli di neve fresca rendono difficoltose le operazioni dei soccorritori. Le forze insono diverse: Vigili del fuoco, carabinieri, esercito, soccorso alpino, e volontari e personale della protezione civile. Questa mattina erano presenti albase delle ...

