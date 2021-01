Escursionisti di Avezzano dispersi sul monte Velino da due giorni, partiti gli elicotteri per le ricerche (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono ripartite alle prime luci del giorno le squadre dei soccorritori sul Velino dove da due giorni, in Valle Majelama, sono dispersi quattro Escursionisti di Avezzano . Sono al momento in azione 51 ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono ripartite alle prime luci del giorno le squadre dei soccorritori suldove da due, in Valle Majelama, sonoquattrodi. Sono al momento in azione 51 ...

leggoit : Escursionisti di Avezzano dispersi sul monte Velino da due giorni, partiti gli elicotteri per le ricerche - UgoBaroni : RT @CiaoKarol: Riprendono le ricerche per i 4 dispersi sul Monte Velino: l’Italia con il fiato sospeso: Abruzzo: ripartite le ricerche dei… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Riprendono le ricerche per i 4 dispersi sul Monte Velino: l’Italia con il fiato sospeso: Abruzzo: ripartite le ricerche dei… - CiaoKarol : Riprendono le ricerche per i 4 dispersi sul Monte Velino: l’Italia con il fiato sospeso: Abruzzo: ripartite le rice… - Onda_Tv : Escursionisti di Avezzano scomparsi sul Massiccio del Velino da ieri. L’ipotesi è drammatica: travolti da valanga?… -