Esclusiva | Diaw | accordo Toro-Pordenone Ora dipende da Sanabria

Davide Diaw è un obiettivo concreto del Torino, al punto che nell'incontro svoltosi in serata è stato raggiunto un accordo di massima con il Pordenone. Operazione di circa 4 milioni, le parti si riaggiorneranno. Tutto questo perché il Toro spera di raggiungere un accordo con il Betis per Antonio Sanabria che Nicola ha chiesto con insistenza. Su Diaw c'è anche la Spal, come raccontato, ma quella sarebbe una trattativa da sviluppare. E il Pordenone si è già cautelato chiedendo Strizzolo alla Cremonese.

Mercato Torino Kurtic - Il nuovo Torino di Davide Nicola vuole allontanarsi al più presto dalle zone basse della classifica, e per farlo sta cercando ...

Ma Diaw ovviamente preferirebbe la Serie A e il Toro. Più defilato il Genoa, che ci aveva pensato due settimane fa, in Serie B l’attaccante piace molto alla Spal che pensa anche a Di Carmine. Il Porde ...

Ma Diaw ovviamente preferirebbe la Serie A e il Toro. Più defilato il Genoa, che ci aveva pensato due settimane fa, in Serie B l'attaccante piace molto alla Spal che pensa anche a Di Carmine. Il Porde ...