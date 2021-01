“Ero giornalista, ora nelle Squadre Fognarie Globali sono felice” (Di martedì 26 gennaio 2021) L’elicottero atterra nella base del Comando 1° regione aerea. Il giornalista, frastornato e mezzo assiderato, trema senza controllo. Gli uomini lo avvolgono in una coperta d’emergenza, lo incappucciano e lo ficcano a bordo di un C135, dove il giornalista percepisce altre figure. sono decine, tutte intabarrate nella coperta termica. Prova a fare domande, ma il rombo dei quattro motori turboelica Rolls-Royce è assordante. Si aggrappa alle bretelle mentre l’aereo decolla. Il viaggio è lungo e penoso. Quand’è ora di cena, due energumeni distribuiscono pizze: dritto e manrovescio in rapida successione, poi tornano a sedersi. Segui Termometro Politico su Google News Nessuno fiata. Il giornalista si addormenta e si risveglia quando gli servono altre due pizze. La temperatura è diversa, tra le maglie del ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 26 gennaio 2021) L’elicottero atterra nella base del Comando 1° regione aerea. Il, frastornato e mezzo assiderato, trema senza controllo. Gli uomini lo avvolgono in una coperta d’emergenza, lo incappucciano e lo ficcano a bordo di un C135, dove ilpercepisce altre figure.decine, tutte intabarrate nella coperta termica. Prova a fare domande, ma il rombo dei quattro motori turboelica Rolls-Royce è assordante. Si aggrappa alle bretelle mentre l’aereo decolla. Il viaggio è lungo e penoso. Quand’è ora di cena, due energumeni distribuiscono pizze: dritto e manrovescio in rapida successione, poi tornano a sedersi. Segui Termometro Politico su Google News Nessuno fiata. Ilsi addormenta e si risveglia quando gli servono altre due pizze. La temperatura è diversa, tra le maglie del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ero giornalista Comunicazioni sociali, Di Schino (Ucsi): «Dal papa un invito a ritrovare l'essenza del giornalismo» Fnsi Il delitto di Mauro Rostagno è stato deciso da Don Ciccio Messina Denaro

A decidere che Mauro Rostagno doveva morire è stato Don Ciccio Messina Denaro, il boss mafioso, padre di Matteo.

Omicidio Rostagno, il delitto fu deciso da Francesco Messina Denaro

"Francesco Messina Denaro disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l'omicidio di Mauro Rostagno" e questo "particolare" riferito, tra gli altri, dal collaboratore di giustizia Vincenzo ...

A decidere che Mauro Rostagno doveva morire è stato Don Ciccio Messina Denaro, il boss mafioso, padre di Matteo."Francesco Messina Denaro disse di aver dato incarico a Vincenzo Virga di eseguire l'omicidio di Mauro Rostagno" e questo "particolare" riferito, tra gli altri, dal collaboratore di giustizia Vincenzo ...