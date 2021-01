Enrico Brignano, da Bianca Pazzaglia a Flora Canto: gli amori del presentatore – FOTO (Di martedì 26 gennaio 2021) Enrico Brignano, il re della risata, ha avuto due donne importanti nella sua vita Bianca Pazzaglia e Flora Canto: gli amori della sua vita Enrico Brignano è il re indiscusso della risata tra i personaggi comici presenti in televisione, almeno per quanto riguarda la tipica comicità “romanaccia” della capitale. Un talento innato che lo rende L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 26 gennaio 2021), il re della risata, ha avuto due donne importanti nella sua vita: glidella sua vitaè il re indiscusso della risata tra i personaggi comici presenti in televisione, almeno per quanto riguarda la tipica comicità “romanaccia” della capitale. Un talento innato che lo rende L'articolo proviene da YesLife.it.

EnricaMaina : Enrico Brignano in A SPROPOSITO DI NOI - Spettacolo completo - FulvioCapitanio : @mariusserra @micccina @Montcada5 C'è un'opera per ogni amore... e in tutte ci scappa il morto. PS: Ma perché in i… - vecchiocorvo : Enrico Brignano - La ricetta tra dottore e farmacista - CarloBianconi7 : @IostoconTarabas Tratto da una gag di Enrico Brignano vi presento il romanissimo: 'ma l'anima de li mejo mortacci t… - marijavujovic : Lo dico e spero resto viva. Pier sempre nomina Brignano per quale ha una ammirazione per il suo talento. Perche a T… -