Emanuela Folliero, "nelle mani dei turchi". Rubate le sue foto più intime: uno scandalo privatissimo (Di martedì 26 gennaio 2021) "Ciao a tutti, sono stata hackerata": la denuncia è arrivata da Emanuela Folliero su Twitter. "Il mio profilo Instagram è bloccato e derubato dei miei follower. Denuncia fatta alla polizia postale. Il mio account è in mano ai turchi, che possono accedere, comprese le foto di mio figlio, poche ma ci sono", ha scritto la conduttrice. La Folliero, che è stata il volto ufficiale di Rete 4 con gli annunci relativi al palinsesto televisivo per 28 anni, ha anche accusato Instagram di non darle alcuna risposta. Il figlio, cui fa riferimento nel messaggio su Twitter, si chiama Andrea e ha 13 anni.

