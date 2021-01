Eli Lilly | I nostri anticorpi monoclonali riducono la mortalità e i ricoveri del 70%

(Di martedì 26 gennaio 2021) La casa farmaceutica americana ha reso pubblici i risultati della fase tre delle sperimentazioni. I dati positivi apriranno la strada all'uso di questi farmaci anche in Europa

SESTO FIORENTINO - C’è anche la Eli Lilly la cui sede è a Quinto Basso tra le aziende innovative che hanno deciso di investire in Toscana e sono state ...L’americana Moderna è la diretta rivale, per ora, di Pfizer: è infatti l’altra grande azienda che ha il vaccino già approvato per l’Europa. Amministratore delegato e azionista della biotech (ne avrebb ...