Elettra Lamborghini ha una cotta per Rosalinda Cannavò del GF Vip – VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Elettra Lamborghini ha svelato di avere una “cotta” per Rosalinda Cannavò, attuale concorrente del Grande Fratello Vip in fortissima crisi con il suo fidanzato, così come abbiamo potuto vedere anche ieri sera, nel corso della lunga e complessa diretta. Elettra Lamborghini ha una cotta per Rosalinda Cannavò La cantante di “Musica (e il resto scompare)”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 26 gennaio 2021)ha svelato di avere una “” per, attuale concorrente del Grande Fratello Vip in fortissima crisi con il suo fidanzato, così come abbiamo potuto vedere anche ieri sera, nel corso della lunga e complessa diretta.ha unaperLa cantante di “Musica (e il resto scompare)”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GalegaOnFire : @SFiilipa @Rosmelloo Elettra lamborghini - rosmeello : RT @di_co_se: No raga ma io non mi riprendo più dalle storie di Elettra Lamborghini #rosmello - rosmello14 : RT @HoGioco: La leggenda narra che Rosalinda alla fine si innamorerà di ELETTRA LAMBORGHINI e se ne sbatte di: Massimiliano Zelletta Dayan… - Giulia19931 : @easynot10 Al massimo se non ce futuro con dayane può fase l amante ad Elettra Lamborghini ahahahah - Francym97 : RT @pastaefagioli__: ELETTRA LAMBORGHINI SIGNORI ???????????? #Tzvip #rosiners -