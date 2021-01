Elena Tsagkrinou | “El diablo” atterra a Eurovision 2021

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nonostante il periodo storico delicato che tutto il mondo sta vivendo, la musica non si ferma. E’ un mezzo capace di far staccare la spina per un po’, di lasciarti andare e mai come lo scorso anno è stata fondamentale per tutti. Mancano i concerti, le urla sotto al palco, ma abbiamo scoperto che anche a distanza non è poi così male. Gli artisti ci tengono compagnia e ilsarà pieno di novità per alcuni di loro. Stiamo parlando di, cantante e conduttrice greca, per il il nuovo anno è iniziato alla grande. Scopriamo insieme cosa sta combinando.: chi è la cantante? Classe 1994, nata ad Atene,è un’artista conosciuta da tutti per aver partecipato a alla seconda edizione di Ellada eheis talento, versione ellenica ...