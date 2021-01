El Shaarawy ancora positivo al Coronavirus | visite mediche nuovamente rimandate

(Di martedì 26 gennaio 2021) Stephan Elal: ledel Faraone sono stateNeanche oggi sarà il giorno giusto per ledi Stephan Elcon la Roma. Il Faraone è stato sottoposto a un nuovo tampone che ha datoesito. I test fisici prima di firmare il contratto con la Roma sono statirimandati: bisognerà aspettare che l’attaccante torni negativo. Leggi su Calcionews24.com

g_iallorossi : ??EL SHAARAWY ANCORA POSITIVO AL COVID?? Il tampone effettuato oggi dal Faraone risulta ancora positivo. Slittano di… - forzaroma : Roma, #ElShaarawy ancora positivo al #COVID19: rimandate le visite mediche #ASRoma - romanewseu : Ancora positivo il tampone di #ElShaarawy: rimandate di nuovo le visite mediche #ASRoma #Romanewseu… - LAROMA24 : El Shaarawy: tampone ancora positivo. Nuovo rinvio delle visite mediche #AsRoma - corgiallorosso : #ElShaarawy ancora positivo al Covid. Slittano visite e firme -

Resta ancora in quarantena Stephan El Shaarawy. Il tampone di oggi ha dato esito positivo, ma con bassa carica virale. Il Faraone, dunque, dovrà attendere domani prima di sottoporsi a ...AS ROMA NEWS - Stephan El Shaarawy è ancora positivo al Coronavirus. Lo ha confermato il tampone effettuato oggi dall'attaccante. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky S ...