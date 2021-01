“Efficacia vaccino? L’8%”. Fonti del governo tedesco rivelano lo scandalo. L’Azienda smentisce (Di martedì 26 gennaio 2021) Dalla Germania arriva una vera e propria bomba sul vaccino anti Covid prodotto da Astrazeneca. La notizia è stata lanciata dal quotidiano tedesco Handelsblatt – e ripresa in Italia da Open – che ritiene di essere in possesso di informazioni confermate da Fonti governative. Il vaccino Astrazeneca “potrebbe rivelarsi quasi del tutto inefficace nel proteggere i soggetti con più di 65 anni dal Coronavirus”. La Germania dunque non si aspetta “un’Efficacia oltre l’8 per cento tra gli over 65”. Il farmaco di Astrazeneca potrebbe rivelarsi inadatto per un’ampia fascia di popolazione.



