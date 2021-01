“È questa la verità!”. Dopo la puntata Maria Teresa Ruta smaschera Pierpaolo Pretelli. E apre un caso al GF Vip (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata del 25 gennaio è andata in onda la 34° puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, che ha decretato la prima finalista: Dayane Mello. Ci sono stati anche momenti molto commoventi, soprattutto quando Samantha De Grenet ha raccontato la storia della sua vita, caratterizzata dal tumore che l’ha preoccupata non poco in passato. Inoltre, è avvenuto l’attesissimo ed inaspettato confronto faccia a faccia tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato, Giuliano Condorelli. Nonostante le buone intenzioni di lui, l’attrice siciliana pare abbia ancora moltissimi dubbi a riguardo. Ma al termine dell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stato chiesto chi vorrebbero tra gli uomini come secondo finalista del reality show. Coloro che hanno avuto questa chance sono stati Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta. Ecco però che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella serata del 25 gennaio è andata in onda la 34°in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, che ha decretato la prima finalista: Dayane Mello. Ci sono stati anche momenti molto commoventi, soprattutto quando Samantha De Grenet ha raccontato la storia della sua vita, caratterizzata dal tumore che l’ha preoccupata non poco in passato. Inoltre, è avvenuto l’attesissimo ed inaspettato confronto faccia a faccia tra Rosalinda Cannavò e il suo fidanzato, Giuliano Condorelli. Nonostante le buone intenzioni di lui, l’attrice siciliana pare abbia ancora moltissimi dubbi a riguardo. Ma al termine dell’appuntamento con Alfonso Signorini, è stato chiesto chi vorrebbero tra gli uomini come secondo finalista del reality show. Coloro che hanno avutochance sono statied Andrea Zelletta. Ecco però che ...

