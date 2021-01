E’ morto Alessandro Mazzanti. Bandiera del Msi in Emilia Romagna. Subì un attentato nel 1985 (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è spento, dopo una lunga malattia affrontata col coraggio e la dignità che gli erano propri, Alessandro Mazzanti. Bandiera del Msi-Dn di Bologna e dell’Emilia Romagna. Era nato a Bologna, il 7 aprile 1942. Entrato giovanissimo nelle file delle organizzazioni giovanili missine, Mazzanti divenne uno dei più giovani consiglieri comunali del capoluogo Emiliano. Dove rimase per due mandati, tra la metà degli anni ’60 e ’70. E’ morto Alessandro Mazzanti, Bandiera del Msi in Emilia A capo della corrente di Pino Romualdi proprio nel nel collegio elettorale del fondatore del Msi, Mazzanti venne eletto nel 1975 consigliere regionale. Rappresentando la Destra nell’assemblea ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Si è spento, dopo una lunga malattia affrontata col coraggio e la dignità che gli erano propri,del Msi-Dn di Bologna e dell’. Era nato a Bologna, il 7 aprile 1942. Entrato giovanissimo nelle file delle organizzazioni giovanili missine,divenne uno dei più giovani consiglieri comunali del capoluogono. Dove rimase per due mandati, tra la metà degli anni ’60 e ’70. E’del Msi inA capo della corrente di Pino Romualdi proprio nel nel collegio elettorale del fondatore del Msi,venne eletto nel 1975 consigliere regionale. Rappresentando la Destra nell’assemblea ...

SecolodItalia1 : E’ morto Alessandro Mazzanti. Bandiera del Msi in Emilia Romagna. Subì un attentato nel 1985 - nehany81 : RT @Luca_15_5: Questa meraviglia della natura ha un anno e si trova in zona Como. Il suo padrone è morto ?? Lo regalano, ma se non si trov… - Il_Crepuscolare : @sgretolata Diventerà un caso simile alla morte di Papa Alessandro VI: Guicciardini affermava che si fosse auto-avv… - cricri1964 : RT @Luca_15_5: Questa meraviglia della natura ha un anno e si trova in zona Como. Il suo padrone è morto ?? Lo regalano, ma se non si trov… - lucillalilla : RT @Luca_15_5: Questa meraviglia della natura ha un anno e si trova in zona Como. Il suo padrone è morto ?? Lo regalano, ma se non si trov… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Alessandro Morto per Covid Alessandro Cosmo, appuntato dei carabinieri: aveva una grave polmonite Fanpage.it Nino Minardo interviene sulla morte di Antonella: “Ci vuole educazione alla multimedialità, anche a Scuola”

Nell’assoluto rispetto di un dolore privato, intimo e immenso, il più grande che esista, ritengo che i funerali di Antonella Sicomero, celebrati oggi a Palermo, debbano spingere all’azione chi si occu ...

Il Commissario Ricciardi è teatro d’autore

Il Commissario Ricciardi somiglia un po’ a Pierrot, con quel suo sguardo triste e l’aria malinconica che non lo abbandona mai. E’ un personaggio drammatico ma ricco di poesia, che la penna di Maurizio ...

Nell’assoluto rispetto di un dolore privato, intimo e immenso, il più grande che esista, ritengo che i funerali di Antonella Sicomero, celebrati oggi a Palermo, debbano spingere all’azione chi si occu ...Il Commissario Ricciardi somiglia un po’ a Pierrot, con quel suo sguardo triste e l’aria malinconica che non lo abbandona mai. E’ un personaggio drammatico ma ricco di poesia, che la penna di Maurizio ...