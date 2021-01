E’ Andrea Orcel il prossimo Ceo di UniCredit | il titolo vola in borsa

(Di martedì 26 gennaio 2021) E’ in programma mercoledì 27 gennaio il Cda diper indicarealla carica di Ceo, posto lasciato vacante da Jean Pierre Mustier.a Piazza Affari, con ilche segna un rialzo teorico del 5,8%. Tornato agli scambi è balzato del 4,91% a 7,78 euro. A spingere gli acquisti sono state proprio le indiscrezioni, rilanciate da Bloomberg, su un’accelerazione nella scelta dello stimato banchiere d’affaricome nuovo Ceo. >> Consultazioni Governo 2021: chi sarà presente e come funzionano: curriculum A quanto si apprende da fonti finanziarieè stato scelto come nuovo Ceo superando un altro candidato, Fabio ...

E' l'italiano Andrea Orcel, l'uomo scelto per prendere le redini di UniCredit: Merrill Lynch, Ubs e Goldman Sachs alle spalle ...La prova che attende il nuovo ceo non sarà facile: gli analisti prevedono una perdita per il quarto trimestre di 717 milioni e per l’intero 2020 un rosso da 2,3 miliardi ...