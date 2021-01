Dopo Mediaset, anche Mondadori sceglie Huawei. Non ditelo a Fi, Fdi e Lega… (Di martedì 26 gennaio 2021) Huawei Books, la piattaforma digitale pensata dal colosso cinese per tutti gli amanti della lettura, entra nel mercato italiano. E lo fa grazie a una collaborazione con il gruppo Mondadori: oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi da Mondadori, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa sono pronti da leggere e ascoltare su smartphone e tablet con l’app Huawei. LA PIATTAFORMA Nell’area “Read” ci sono migliaia di eBook, dai bestseller ai classici pubblicati dal gruppo Mondadori. L’area Listen, invece, sarà disponibile nelle prossime settimane e conterrà il catalogo dedicato agli audiolibri: “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, con Levante, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Paola Turci; “L’Arminuta”, interpretato da Jasmine ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021)Books, la piattaforma digitale pensata dal colosso cinese per tutti gli amanti della lettura, entra nel mercato italiano. E lo fa grazie a una collaborazione con il gruppo: oltre 20.000 titoli di autori italiani e internazionali editi da, Rizzoli, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer eElecta sono pronti da leggere e ascoltare su smartphone e tablet con l’app. LA PIATTAFORMA Nell’area “Read” ci sono migliaia di eBook, dai bestseller ai classici pubblicati dal gruppo. L’area Listen, invece, sarà disponibile nelle prossime settimane e conterrà il catalogo dedicato agli audiolibri: “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, con Levante, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Paola Turci; “L’Arminuta”, interpretato da Jasmine ...

