Donatella Rettore e la malattia: “Così ho battuto il cancro” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Donatella Rettore, la cantante durante il lockdown raccontò il suo dramma, poi la seconda operazione. Adesso è rinata Foto FacebookÈ passato un anno da quando Donatella Rettore ospite di Mara Venier a Domenica In aveva raccontato il dramma della talassemia, una malattia ereditaria del sangue che comporta una diminuzione di quantità di emoglobina nel sangue, la proteina che trasporta l’ossigeno. La cantante soffre di questa patologia dal 1992. Da allora è iniziato un calvario e quell’anno rischio di perdere la vita. A marzo, quando l’Italia si stava confrontando per la prima volta con il Covid-19 e le misure, su Instagram reso noto ai follower di essersi operata presso lo Iov, l’istituto Oncologico Veneto. Ma il peggio purtroppo non era alle spalle. Gli esami istologici dopo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 27 gennaio 2021), la cantante durante il lockdown raccontò il suo dramma, poi la seconda operazione. Adesso è rinata Foto FacebookÈ passato un anno da quandoospite di Mara Venier a Domenica In aveva raccontato il dramma della talassemia, unaereditaria del sangue che comporta una diminuzione di quantità di emoglobina nel sangue, la proteina che trasporta l’ossigeno. La cantante soffre di questa patologia dal 1992. Da allora è iniziato un calvario e quell’anno rischio di perdere la vita. A marzo, quando l’Italia si stava confrontando per la prima volta con il Covid-19 e le misure, su Instagram reso noto ai follower di essersi operata presso lo Iov, l’istituto Oncologico Veneto. Ma il peggio purtroppo non era alle spalle. Gli esami istologici dopo ...

