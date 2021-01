Disastro Grande Fratello Vip | ascolti mai così bassi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) IlVip 5 naviga in cattive acque e nonostante i ripetuti prolungamenti del reality show (o forse proprio a causa loro) continua a a perdere telespettatori di puntata in puntata. E l’ultima diretta, quella di lunedì 15 gennaio 2021 è stata ancora più drammatica dal punto di vista degli, visto che il reality show di Canale 5 è stato quasi doppiato dalla concorrenza di Rai Uno. A seguire ilVip 5, infatti, sono stati 3.393.000 tele-spettatori, per uno share del 19,5%. La fiction “Il Commissario Ricciardi”, con protagonista Lino Guanciale e all’esordio sulla Rai, ha invece tenuto incollati al televisore 5.951.000 spettatori, totalizzando un clamoroso 24,1% di share. Gli autori del GF Vip correranno ai ripari, considerando anche che c’è ancora più di un mese di ...