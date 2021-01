Dimissioni e reincarico. Inizia oggi la sfida per il Conte ter. Ultima chiamata per i centristi. I giallorossi provano a ripartire senza i renziani in coalizione (Di martedì 26 gennaio 2021) oggi il premier salirà al Colle per rassegnare le Dimissioni. Prima ci sarà un Consiglio dei ministri in cui comunicherà le sue scelte. Una strada obbligata da imboccare, nonostante le insidie e i rischi. Il sentiero per Giuseppe Conte si era fatto sempre più stretto, strettissimo. Il suo progetto Iniziale di andare alla conta in Parlamento su un tema divisivo come quello della giustizia e su un ministro, come Alfonso Bonafede, non amato da quelle forze che dovrebbero palesarsi come volenterosi e responsabili, è apparso di ora in ora sempre più pericoloso. Andare incontro a una molto probabile sconfitta nella conta significava bruciarsi la possibilità di avere un reincarico da Sergio Mattarella. Ecco allora che il premier ha ceduto all’invito arrivato da più parti nella maggioranza: fare quel passo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021)il premier salirà al Colle per rassegnare le. Prima ci sarà un Consiglio dei ministri in cui comunicherà le sue scelte. Una strada obbligata da imboccare, nonostante le insidie e i rischi. Il sentiero per Giuseppesi era fatto sempre più stretto, strettissimo. Il suo progettole di andare alla conta in Parlamento su un tema divisivo come quello della giustizia e su un ministro, come Alfonso Bonafede, non amato da quelle forze che dovrebbero palesarsi come volenterosi e responsabili, è apparso di ora in ora sempre più pericoloso. Andare incontro a una molto probabile sconfitta nella conta significava bruciarsi la possibilità di avere unda Sergio Mattarella. Ecco allora che il premier ha ceduto all’invito arrivato da più parti nella maggioranza: fare quel passo ...

