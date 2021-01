Dimissioni di Conte: su Twitter spopola l'hashtag #cinedimissioni, per una crisi da film (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte si dimette, e Twitter reagisce di conseguenza, come solo gli utenti del popolare sanno fare: è tempo di #cineDimissioni, per una crisi dal sapore cinematografico. Politica italiana e cinema vanno ancora una volta di pari passo quest'oggi in occasione delle Dimissioni di Giuseppe Conte, che ha già parlato con Mattarella, i Presidenti della Camera e del Senato e i suoi ministri, prontamente ringraziati in mattinata. Ma per un Premier che va, c'è Twitter che, immancabilmente, risponde, e un hashtag che viene e si fa strada tra i trend della piattaforma: #cineDimissioni. Il giochino si è già visto in altre occasioni, ma bisogna ammettere che è sempre divertente: sostituire parte di un titolo di un film o di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppesi dimette, ereagisce di conseguenza, come solo gli utenti del popolare sanno fare: è tempo di #cine, per unadal sapore cinematografico. Politica italiana e cinema vanno ancora una volta di pari passo quest'oggi in occasione delledi Giuseppe, che ha già parlato con Mattarella, i Presidenti della Camera e del Senato e i suoi ministri, prontamente ringraziati in mattinata. Ma per un Premier che va, c'èche, immancabilmente, risponde, e unche viene e si fa strada tra i trend della piattaforma: #cine. Il giochino si è già visto in altre occasioni, ma bisogna ammettere che è sempre divertente: sostituire parte di un titolo di uno di ...

Quirinale : comunicazioni del Segretario Generale del #Quirinale #Zampetti a seguito delle dimissioni del Presidente del Consig… - borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - preremiGF21Vi33 : RT @preremiGF21Vi33: Altro che FIRST REACTION. Renzi ha vinto sotto tutti i punti di vista. La sua una Grandissima vittoria politica. Ha… - Harael14 : RT @Dio: Conte all'inizio era sicuro di avere la maggioranza, ma il calcolo dei senatori l'aveva fatto la regione Lombardia. #dimissioni -