Dimissioni Conte, senza un decreto lunedì ripartono le cartelle esattoriali. Slittano i nuovi ristori in base a perdita di fatturato nel 2020 (Di martedì 26 gennaio 2021) L’evoluzione della crisi di governo innescata da Matteo Renzi, con le Dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, complica la strada dei provvedimenti economici che erano attesi a giorni dopo il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. A partire dall’ulteriore rinvio delle cartelle esattoriali: il congelamento disposto il 14 gennaio vale solo fino a fine mese, quindi senza interventi da lunedì gli atti del fisco ricominceranno a partire. Cosa che il governo intendeva scongiurare, anche perché significherebbe file agli sportelli dell’agente della riscossione e ancora prima alle Poste per ritirare le raccomandate, scenario sconsigliabile in piena pandemia. L’altra urgenza sono gli ulteriori aiuti alle attività economiche: il decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) L’evoluzione della crisi di governo innescata da Matteo Renzi, con ledel presidente del Consiglio Giuseppe, complica la strada dei provvedimenti economici che erano attesi a giorni dopo il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. A partire dall’ulteriore rinvio delle: il congelamento disposto il 14 gennaio vale solo fino a fine mese, quindiinterventi dagli atti del fisco ricominceranno a partire. Cosa che il governo intendeva scongiurare, anche perché significherebbe file agli sportelli dell’agente della riscossione e ancora prima alle Poste per ritirare le raccomandate, scenario sconsigliabile in piena pandemia. L’altra urgenza sono gli ulteriori aiuti alle attività economiche: il...

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - silvia_sb_ : #Renzi voleva: modifiche su Recovery, cessione delega Servizi, dimissioni #Conte. Ha ottenuto tutto. E bravi gli spin doctor di governo! - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: DOMANI MATTINA CDM PER DIMISSIONI CONTE- FLASH* = (Ile/Adnkronos) - Ambrogi31590686 : RT @gaiatortora: Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande fratell… - lignobile63 : Ma allora con le (probabili) dimissioni di Conte, il Sen. Ciampolillo non diventerà più ministro dell'agricoltura?? ???????????? -