Dimissioni Conte, la diretta: oggi il premier rimette l’incarico a Mattarella: alle 9 il Consiglio dei ministri, poi sale al Colle (Di martedì 26 gennaio 2021) Neanche una settimana dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, Giuseppe Conte oggi sale al Colle per dimettersi da presidente del Consiglio. alle 9 farà un passaggio in Consiglio dei ministri e poi si recherà al Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. La maggioranza non è riuscita a ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi e l’appello ai responsabili fatto in Parlamento dal premier, meno di sette giorni fa, non ha portato ai risultati sperati. Ad accelerare le cose è stato il voto sulla relazione del ministro della Giustizia in programma per giovedì prossimo: se sulla fiducia l’esecutivo giallorosso poteva contare almeno sulla maggioranza relativa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Neanche una settimana dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, Giuseppealper dimettersi da presidente del9 farà un passaggio indeie poi si recherà al Quirinale perrenelle mani di Sergio. La maggioranza non è riuscita a ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi e l’appello ai responsabili fatto in Parlamento dal, meno di sette giorni fa, non ha portato ai risultati sperati. Ad accelerare le cose è stato il voto sulla relazione del ministro della Giustizia in programma per giovedì prossimo: se sulla fiducia l’esecutivo giallorosso poteva contare almeno sulla maggioranza relativa, ...

