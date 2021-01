Dimissioni Conte, la diretta: il premier ufficializza tutto tramite Facebook (Di martedì 26 gennaio 2021) Inizia ufficialmente la giornata che dovrebbe portare alle Dimissioni di Giuseppe Conte. Il compito, poi, sarà formare una nuova maggioranza Ci siamo, è il giorno. Una settimana dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, Giuseppe Conte è salito al Quirinale per dimettersi dal proprio incarico di Presidente del Consiglio. Attualmente, è in corso il Consiglio dei Ministri. Subito dopo, però, il premier si recherà al Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. La maggioranza non è riuscita a ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi e l’appello ai responsabili fatto in Parlamento dal premier non è servito. Oggi, il presidente del Consiglio, al termine del consiglio dei ministri, salirà al Colle e ufficializzerà il suo passo indietro. A quel punto il capo dello Stato, ... Leggi su zon (Di martedì 26 gennaio 2021) Inizia ufficialmente la giornata che dovrebbe portare alledi Giuseppe. Il compito, poi, sarà formare una nuova maggioranza Ci siamo, è il giorno. Una settimana dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, Giuseppeè salito al Quirinale per dimettersi dal proprio incarico di Presidente del Consiglio. Attualmente, è in corso il Consiglio dei Ministri. Subito dopo, però, ilsi recherà al Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. La maggioranza non è riuscita a ricucire lo strappo voluto da Matteo Renzi e l’appello ai responsabili fatto in Parlamento dalnon è servito. Oggi, il presidente del Consiglio, al termine del consiglio dei ministri, salirà al Colle e ufficializzerà il suo passo indietro. A quel punto il capo dello Stato, ...

