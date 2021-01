Dimissioni Conte, domani le consultazioni: la nota del Quirinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Prima il Consiglio dei ministri, poi le Dimissioni in Quirinale. Giuseppe Conte ha affidato così al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di riformare il nuovo governo. domani inizieranno le consultazioni che potrebbero portare anche allo scioglimento delle Camere e al conseguente voto. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le Dimissioni del Governo da lui presieduto”, scrive il Quirinale in una nota. “Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021) Prima il Consiglio dei ministri, poi lein. Giuseppeha affidato così al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di riformare il nuovo governo.inizieranno leche potrebbero portare anche allo scioglimento delle Camere e al conseguente voto. “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo delil Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe, il quale ha rassegnato ledel Governo da lui presieduto”, scrive ilin una. “Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le ...

