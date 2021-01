Dimissioni Conte, blocco cartelle esattoriali a rischio: serve un nuovo decreto (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Italia in questi giorni si trova ad affrontare una nuova crisi di governo, innescata da Matteo Renzi. L’evoluzione della crisi e le Dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte vanno a complicare la strada dei provvedimenti economici che erano attesi a giorni dopo il via libera al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi. Uno dei problemi da risolvere al più presto è il rinvio delle cartelle esattoriali: il congelamento disposto il 14 gennaio vale solo fino a fine mese. Dunque, se entro lunedì 1° Febbraio 2021, il governo non prenderà dei nuovi provvedimenti gli atti del fisco ricominceranno a partire. Anche la situazione che ruota intorno al decreto Ristori 5 dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile. Leggi anche –> Verso il Conte ter: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Italia in questi giorni si trova ad affrontare una nuova crisi di governo, innescata da Matteo Renzi. L’evoluzione della crisi e ledel presidente del Consiglio Giuseppevanno a complicare la strada dei provvedimenti economici che erano attesi a giorni dopo il via libera alscostamento di bilancio da 32 miliardi. Uno dei problemi da risolvere al più presto è il rinvio delle: il congelamento disposto il 14 gennaio vale solo fino a fine mese. Dunque, se entro lunedì 1° Febbraio 2021, il governo non prenderà dei nuovi provvedimenti gli atti del fisco ricominceranno a partire. Anche la situazione che ruota intorno alRistori 5 dovrà essere risolta nel più breve tempo possibile. Leggi anche –> Verso ilter: ...

Quirinale : comunicazioni del Segretario Generale del #Quirinale #Zampetti a seguito delle dimissioni del Presidente del Consig… - borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - IgorV01519720 : RT @scimmiaintesta: Siete vergognosi. Il governo per le attività ordinarie rimane in carica. Questa informazione fa cagare - IgnazioPicardi : Il Quirinale annuncia le dimissioni di Conte (rottamato)- la soluzione è andare al voto FINE APRILE senza trucchi e… -