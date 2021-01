Dibba frigge perché vuole governare Becchi ribalta il quadro del M5s dopo la crisi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) C'è chi vede in questa, che dal punto di vista giuridico neppure si è aperta, un indebolimento di Conte e del suo governo. Non vi è dubbio che il suo governo venga indebolito, ma il partito di maggioranza relativa ne esce in realtà rafforzato e ricompattato. La grande paura delle elezioni anticipate è stata scongiurata e ormai il “semestre bianco” è ad un passo. Si dirà, ma il Movimento Cinque Stelle ha tradito tutti e tutto. Non credo che sia una novità ormai da anni il Movimento è diventato un'altra cosa rispetto a quello delle origini. Ma di questo agli italiani oggi non interessa un fico secco. Dal mandato imperativo al voto dei “costruttori”, nessuno si scandalizza più. Questa è la politica. “Sangue e merda”, molta merda. Tutto il resto è moralismo. Il fatto è che da questaad uscirne senza danni, anche con vantaggi, è proprio il ...