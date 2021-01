Di Berardino: pagamento rette asili nido, da Regione Lazio bando da 6 mln (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Pubblicato sul sito della Regione Lazio l’Avviso pubblico da 6 milioni di euro per l’abbattimento delle rette degli asili nido del territorio regionale. Il bando e’ rivolto alle famiglie e prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 euro per l’accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi presso le strutture educative, sia pubbliche che private, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021. Ogni famiglia puo’ usufruire dei buoni per uno o piu’ bambini, facendo richiesta per ognuno di loro separatamente. I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, ed essere residenti o domiciliati in uno dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – Pubblicato sul sito dellal’Avviso pubblico da 6 milioni di euro per l’abbattimento delledeglidel territorio regionale. Ile’ rivolto alle famiglie e prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 euro per l’accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi presso le strutture educative, sia pubbliche che private, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021. Ogni famiglia puo’ usufruire dei buoni per uno o piu’ bambini, facendo richiesta per ognuno di loro separatamente. I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, ed essere residenti o domiciliati in uno dei ...

LavoroLazio_com : Regione Lazio, Di Berardino: 'In pagamento ulteriori bonus per personale mense e pulizie scuole' “Sono in pagamento… - SabiniaTV : PERSONALE MENSE E PULIZIE SCUOLE, DI BERARDINO “IN PAGAMENTO ULTERIORI BONUS” - tusciatimes : Lavoro, Di Berardino: “In pagamento ulteriori bonus per personale mense e pulizie scuole” -

Ultime Notizie dalla rete : Berardino pagamento Di Berardino: pagamento rette asili nido, da Regione Lazio bando da 6 mln - RomaDailyNews RomaDailyNews Scuola, in arrivo ulteriori bonus per il personale mense e pulizie scolastiche

Scuola - "Sono in pagamento, da parte dell'Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, ulteriori bonus di 600 euro destinati alle ...

Regione Lazio, in arrivo il bonus destinato ai lavoratori delle mense e delle attività di pulizia delle scuole

Il provvedimento è destinato a 551 persone, che si aggiungono ai 5 mila lavoratrici e lavoratori già risultati beneficiari in una prima fase dalla Regione Lazio ...

Scuola - "Sono in pagamento, da parte dell'Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, ulteriori bonus di 600 euro destinati alle ...Il provvedimento è destinato a 551 persone, che si aggiungono ai 5 mila lavoratrici e lavoratori già risultati beneficiari in una prima fase dalla Regione Lazio ...