Derby Inter-Milan | le probabili formazioni in Coppa Italia | VIDEO

Gazzetta_it : Dalle origini alle battute, dentro la sfida tra #Ibrahimovic e #Lukaku E quando #Zlatan gli disse... #derby… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Niente scuse oggi, ripartiamo da questa sconfitta, dobbiamo preparare bene il derby con l'Inter. Cam… - DiMarzio : #CoppaItalia | #InterMilan, i convocati di #Pioli - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Julio Cesar: 'Inter, vincere il derby sarebbe un messaggio. Handanovic? Gran portiere. E per il futuro c'è già Brazao' h… - Rnerazzurrait : RT @LapoDeCarlo1: L'attesa del #derby è esso stesso il derby #InterMilan #Inter #radionerazzurra #radio -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Inter

Goal.com

Entrambi infortunati, il forfait era annunciato: il croato ha un problema alla caviglia, l'ex Brescia un problema di natura muscolare. La probabile formazione del Milan per il derby. Quale Milan si ve ...LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpo a zero dal Barcellona \| Super sfida Juventus-Milan. LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte: “Il Milan non è solo Ibra” \| Poi un messaggio a Lautaro.