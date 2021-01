Dentifricio | sapete cosa indica il quadratino colorato alla base? Non è come pensate

Ultime Notizie dalla rete : Dentifricio sapete

Altranotizia

Un bellissimo ricordo che ho deciso di riproporre in maniera esplicita' ha spiegato Valerio Braschi a proposito della sua idea “innovativa”. Chi è Valerio Braschi. Si tratta di un giovane chef emilian ...Più precisamente, il piatto si presenta come una crema di lasagna inserito in un tubetto come quello del dentifricio o di un colore a tempera. Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione di Master ...