Deloitte Football Money League | Juventus in top 10 | la classifica

La Juventus è la prima tra le italiane nella Deloitte Football Money League. La top 20 e di cosa si tratta La Juventus è al decimo posto nella Deloitte Football Money League. Di cosa si tratta? E' il report annuale di Deloitte sui fatturati dei club. La Juve ha confermato il decimo posto, la migliore tra le italiane, con 397,9 milioni di fatturato. Al primo posto il Barcellona con 715,1 milioni e al secondo il Real Madrid con 714,9 milioni. Al terzo posto il Bayern Monaco che ha scavalcato il Manchester United. L'Inter è la seconda delle italiane, al 14° posto, con 291,5 milioni. Il Napoli si è migliorato salendo dal 20° al 19° posto con 176,3 milioni. La Roma invece è uscita dalla top 20.

