De Roon è un uomo coraggioso, posta i 3 gol dell’Atalanta e sfotte Ibra: “nasconditi” (Di martedì 26 gennaio 2021) Non è il Totti che zittisce Tudor e la Juve col famosissimo “zitti, 4 e a casa”, ma siamo da quelle parti. Marten De Roon è un uomo coraggioso, e sfida Ibrahimovic allo stesso modo. Solo che lo fa sui social, come usa adesso. Con una certa ironia. Era successo che nel finale di Milan-Atalanta, mentre i giocatori di Pioli reclamavano un rigore, Duvan Zapata avesse ironizzando sul numero di rigori fischiati a favore dei rossoneri sfottendo Ibrahimovic (“Non potere chiudere una partita senza rigori, eh?”). Zlatan aveva risposto da par suo: “Ma di cosa parli? Ho fatto più gol io che partite tu in carriera”. Poi però l’Atalanta ne ha rifilati 3 di gol al Milan. E il centrocampista di Gasperini ha continuato lo sfottò, a posteriori, postando sui social lo scambio di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Non è il Totti che zittisce Tudor e la Juve col famosissimo “zitti, 4 e a casa”, ma siamo da quelle parti. Marten Deè un, e sfidahimovic allo stesso modo. Solo che lo fa sui social, come usa adesso. Con una certa ironia. Era successo che nel finale di Milan-Atalanta, mentre i giocatori di Pioli reclamavano un rigore, Duvan Zapata avesse ironizzando sul numero di rigori fischiati a favore dei rossonerindohimovic (“Non potere chiudere una partita senza rigori, eh?”). Zlatan aveva risposto da par suo: “Ma di cosa parli? Ho fatto più gol io che partite tu in carriera”. Poi però l’Atalanta ne ha rifilati 3 di gol al Milan. E il centrocampista di Gasperini ha continuato lo sfottò, a posteriori,ndo sui social lo scambio di ...

