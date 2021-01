(Di martedì 26 gennaio 2021) La ministra dei Trasporti Paola Deè tornata oggi a parlare del suo ruolo nello spinosoe del suo ruolo nella vicenda: "Non ho commesso alcun. Mi dispiace di essere stata ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il ministro #DeMicheli sul caso #Suarez: 'Nessun reato, ho sempre avuto la schiena dritta' - sportli26181512 : De Micheli sul caso Suarez: 'Nessun reato, ho sempre avuto la schiena dritta': De Micheli sul caso Suarez: 'Nessun… - Gazzetta_it : Il ministro #DeMicheli sul caso #Suarez: 'Nessun reato, ho sempre avuto la schiena dritta' - cn1926it : La ministra #DeMicheli: “Sono juventina e amica di #Paratici, ma sul caso #Suarez…” #Juve - ClaudioRusso21 : @pisto_gol Pisto mette alla berlina la De Micheli solo perché è coinvolta anche se indirettamente sul caso Suarez Juve...che pena -

Ultime Notizie dalla rete : Micheli sul

Oggi il premier Conte si dimette: un passaggio in Consiglio dei ministri, poi quello formale al Quirinale. Domani Mattarella aprirà le consultazioni ...La preoccupazione di Mattarella: la situazione del Paese è drammatica e la gente non capisce i giochi di Palazzo. La speranza di chiudere in settimana ...