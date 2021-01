De Lillo Omceo Roma | “Priorità è la formazione dei giovani medici”

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – “Uno dei primi atti, insieme al presidente Magi, sarà quello di ricordare con un’iniziativa formale tutti i colleghi che sono ‘caduti’ a Roma, e non solo, combattendo in prima linea in questa guerra contro il Covid”. Così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Stefano De Lillo, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle prime iniziative che intende mettere in campo per il quadriennio che lo vedrà nel Consiglio Direttivo, appunto come vicepresidente, dei camici bianchi della Capitale. “Un punto su cui sarà necessario lavorare- prosegue De Lillo- sarà ridare un ruolo centrale nella sanità al medico e agli operatori sanitari. Speriamo che l’aura di ‘eroi’ conquistata in questo momento storico, e legata all’emergenza sanitaria, non finisca rapidamente. Bisognerà poi lavorare sulla tutela del lavoro del medico stesso: abbiamo infatti ancora questa spada di Damocle rappresentata dalla rilevanza penale dell’atto medico, cosa che e’ prevista in pochi Paesi, tra cui l’Italia, e che determina enormi costi in tema di medicina difensiva, oltre che di distrazione del medico stesso dalla sua azione, proprio a seguito degli attacchi che spesso riceve”. LA PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI MEDICI