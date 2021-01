DAYDREAMER | anticipazioni puntata in prima serata di martedì 26 gennaio

Leggi su tvsoap

(Di martedì 26 gennaio 2021)– Le Ali del Sogno di262021 insu Canale 5: Assisteremo ad un romantico “rapimento”: Can porterà in montagna Sanem ma lei si infastidirà per essere stata costretta. Quando Can va a raccogliere la legna, Sanem forza la porta dello chalet e scappa con una motoslitta, salvo poi ritrovarsi sola tra le montagne dopo aver terminato la benzina! Can la trova stremata e passano insieme la notte in una casetta trovata lungo il tragitto. Leyla non appare molto convinta di sposare Osman e Ceycey si ritrova coinvolto in un grosso equivoco: l’uomo non intende diventare il marito di Ayhan! Can e Sanem sono ancora in montagna ma, proprio quando le cose tra di loro stanno cominciando a sistemarsi, Can riceve la telefonata ...