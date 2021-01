Daydreamer anticipazioni, 27 gennaio 2021: nuova rottura tra Can e Sanem? (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutti i dissapori tra Can e Sanem sembravano superati ma ecco che nella puntata Daydreamer di mercoledì 27 gennaio 2021 tra i due si insinua di nuovo un ostacolo. Tutto accadrà quando can scoprire le intenzioni della sua fidanzata restando davvero molto deluso e amareggiato. In lui a questo punto si insinua nuovamente una folle gelosia. Intanto Mevkibe crede che sua figlia Sanem si trovi a Izmir. Non immagino certo la fuga romantica che ha fatto insieme all’uomo che ama. Puntata Daydreamer del 27 gennaio 2021: è ancora passione tra Can e Sanem Arde ancora la fiamma nei cuori di can e Sanem infatti i due una volta rimasti soli all’interno del rifugio riscoprono i loro sentimenti e ammettono entrambi ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 gennaio 2021) Tutti i dissapori tra Can esembravano superati ma ecco che nella puntatadi mercoledì 27tra i due si insinua di nuovo un ostacolo. Tutto accadrà quando can scoprire le intenzioni della sua fidanzata restando davvero molto deluso e amareggiato. In lui a questo punto si insinuamente una folle gelosia. Intanto Mevkibe crede che sua figliasi trovi a Izmir. Non immagino certo la fuga romantica che ha fatto insieme all’uomo che ama. Puntatadel 27: è ancora passione tra Can eArde ancora la fiamma nei cuori di can einfatti i due una volta rimasti soli all’interno del rifugio riscoprono i loro sentimenti e ammettono entrambi ...

