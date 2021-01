D’Amato | ottima notizia accordo Invitalia-ReiThera

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “L’trae’ un’, e’ infatti necessario puntare ad avere una indipendenza per quanto riguarda l’approvvigionamento di tutti i vaccini che superino i requisiti di Ema (Agenzia europea per i medicinali). Il Commissario Arcuri ha accolto l’appello di procedere velocemente verso l’opzione del vaccino prodotto in Italia nel polo tecnologico di Castel Romano.” “Dopo la conclusione positiva della Fase 1, grazie all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani e resa possibile dall’intervento della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca, adesso e’ necessario correre per completare le Fasi 2 e 3.” “Avere a disposizione un’offerta vaccinale piu’ ampia sicuramente consentira’ in futuro di superare gli attuali ritardi e le mancate consegne. Il ...