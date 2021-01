(Di martedì 26 gennaio 2021) La, con Rt medio (indice di contagio) sotto 1 e rischio complessivo basso, è tra le maggiori candidate a passare in zona gida. Ma anche il Veneto potrebbe colorarsi nello stesso modo. Lainvece registra un Rt in calo e potrebbe uscirezona rossa

Italia_Notizie : Dalla Liguria alla Sicilia, ecco le regioni che potrebbero cambiare colore domenica - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Tornano le #code sulle #tratte #autostradali della #Liguria. Il #traffico è particolarmente congestionato tra #GenovaEst… - fisco24_info : Dalla Liguria alla Sicilia, ecco le regioni che potrebbero cambiare colore domenica: La Liguria, con Rt medio (indi… - mviass : RT @539th: La Liguria ci prova a fare contact tracing. Ma penso che non sia efficace. Piccola storia tratta dalla realtà. 1/n - kurtwvs : angelicamari2: Venerdì… Il mio buongiorno dalla Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Liguria

Il Sole 24 ORE

La Liguria, con Rt medio (indice di contagio) sotto 1 e rischio complessivo basso è tra le maggiori candidate a passare in zona gialla da domenica. Ma anche il Veneto potrebbe colorarsi nello stesso m ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.