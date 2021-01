Dalla Germania: «Il vaccino di AstraZeneca è inefficace sugli over 65». L’azienda smentisce (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sono completamente errati i report secondo cui l’efficacia del vaccino AstraZeneca Oxford” contro Covid-19 “è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni”. Lo precisa un portavoce delL’azienda anglo-svedese, dopo quanto riferito da fonti governative tedesche al tabloid Bild e a Handelsblatt. Il portavoce delL’azienda cita “Lancet” “Nel Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ndr) ha supportato l’uso” del vaccino “in questa popolazione – sottolinea AstraZeneca – e l’Mhra”, l’agenzia del farmaco Uk, “ha incluso questo gruppo senza aggiustamento della dose nell’autorizzazione per la fornitura di emergenza”. “A novembre – ricorda infine il gruppo farmaceutico – abbiamo pubblicato dati su ‘The Lancet’ che dimostrano che gli anziani hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) “Sono completamente errati i report secondo cui l’efficacia delOxford” contro Covid-19 “è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni”. Lo precisa un portavoce delanglo-svedese, dopo quanto riferito da fonti gnative tedesche al tabloid Bild e a Handelsblatt. Il portavoce delcita “Lancet” “Nel Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, ndr) ha supportato l’uso” del“in questa popolazione – sottolinea– e l’Mhra”, l’agenzia del farmaco Uk, “ha incluso questo gruppo senza aggiustamento della dose nell’autorizzazione per la fornitura di emergenza”. “A novembre – ricorda infine il gruppo farmaceutico – abbiamo pubblicato dati su ‘The Lancet’ che dimostrano che gli anziani hanno ...

