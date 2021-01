Da Draghi a Franceschini fino a Di Maio | è partito il toto-premier se salta Conte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – La crisi di governo, che sembrava una crisi pilotata, si è presto trasformata in un salto nel buio. E questo, Giuseppe, lo aveva capito. Non per caso ha aspettatoall’ultimo per salire al Colle e presentare le dimissioni. In attesa delle consultazioni del Quirinale e della partita a scacchi che si giocherà nei prossimi giorni, l’ipotesi più probabile resta il reincarico dello stesso. Ma se la testa dell’ex «avvocato del popolo» dovesse cadere? Escluso il voto anticipato (che orrore!), è ormaiil. E la rosa dei nomi è già molto ampia. Il braccio di ferro giallofucsia Confuori gioco, i 5 Stelle faranno di tutto per piazzare un loro uomo. Ai tempi del governo gialloverde, l’avvocato pugliese fu scelto ...