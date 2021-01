Cyberpunk 2077 esaminato da Masahiro Sakurai che parla della sua esperienza da giocatore (Di martedì 26 gennaio 2021) Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros Ultimate, ha recentemente parlato di Cyberpunk 2077 e di CD Projekt RED nella sua solita rubrica bisettimanale sulla rivista Famitsu. Nella sua colonna, Masahiro Sakurai ha condiviso diversi pensieri su Cyberpunk 2077compresa la sua esperienza di gioco, i bug e i problemi di prestazioni e il suo punto di vista su tutto ciò come sviluppatore. Come avevamo già detto precedentemente, il director prova tanta ammirazione per CD Projekt RED visto che ha deciso di rimborsare tutti i giocatori insoddisfatti dalla prestazione del gioco: "Questa situazione è senza precedenti, ma personalmente considero anche l'onestà della risposta di CD Projekt Red come senza ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021), director di Super Smash Bros Ultimate, ha recentementeto die di CD Projekt RED nella sua solita rubrica bisettimanale sulla rivista Famitsu. Nella sua colonna,ha condiviso diversi pensieri sucompresa la suadi gioco, i bug e i problemi di prestazioni e il suo punto di vista su tutto ciò come sviluppatore. Come avevamo già detto precedentemente, il director prova tanta ammirazione per CD Projekt RED visto che ha deciso di rimborsare tutti i giocatori insoddisfatti dalla prestazione del gioco: "Questa situazione è senza precedenti, ma personalmente considero anche l'onestàrisposta di CD Projekt Red come senza ...

GamingToday4 : Cyberpunk 2077: ecco la soluzione per l’ultimo bug - Eurogamer_it : Una nuova mod migliora la grafica di #Cyberpunk2077. - infoitscienza : Cyberpunk 2077: con la versione 1.1 spunta un nuovo bug su una missione. Ecco come evitarlo - infoitscienza : Cyberpunk 2077: la patch 1.1 ha aggiunto un grave bug, ecco come risolverlo - henrytriplette : Riders che consegnano cibo a riders per poter ordinare da altri riders. *Cue Cyberpunk 2077 main theme.* -