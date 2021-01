Curiosità, misteri e maledizioni: quello che non sai sulla roulette (Di martedì 26 gennaio 2021) Vincite record, credenze popolari e misteri Spesso dietro a quello che potrebbe sembrare un semplice passatempo si nascondono miti, credenze popolari e Curiosità, come nel caso della roulette. Per questo motivo LeoVegas ha pubblicato l’infografica “Gira la roulette: Curiosità e falsi miti” così da fare luce su 5 particolarità poco conosciute e 5 elementi da sfatare. Lo sapevate ad esempio che questo gioco si caratterizza per un particolare linguaggio? È francese, utilizzato per indicare alcune giocate e incluso nella formazione dei croupier e nelle regole del gioco. Un esempio? Tiers du cylindre indica le puntate della serie 5 e 8. Conoscere il francese non è l’unica abilità che deve possedere un buon croupier: elasticità mentale, capacità di relazionarsi con i clienti e una fedina ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 26 gennaio 2021) Vincite record, credenze popolari eSpesso dietro ache potrebbe sembrare un semplice passatempo si nascondono miti, credenze popolari e, come nel caso della. Per questo motivo LeoVegas ha pubblicato l’infografica “Gira lae falsi miti” così da fare luce su 5 particolarità poco conosciute e 5 elementi da sfatare. Lo sapevate ad esempio che questo gioco si caratterizza per un particolare linguaggio? È francese, utilizzato per indicare alcune giocate e incluso nella formazione dei croupier e nelle regole del gioco. Un esempio? Tiers du cylindre indica le puntate della serie 5 e 8. Conoscere il francese non è l’unica abilità che deve possedere un buon croupier: elasticità mentale, capacità di relazionarsi con i clienti e una fedina ...

Jammasrl : Curiosità, misteri e maledizioni: LeoVegas racconta la roulette in una nuova infografica - SeguiUltimaVoce : 'Qualunque sia il luogo in cui state leggendo questo libro, lì un tempo c'era un bosco'. Grazie al nuovo libro di… - Libellu87858416 : RT @Federica2151: La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altro che… - AnnamariaGalav2 : RT @Federica2151: La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altro che… - Federica2151 : La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Curiosità misteri The Royals e le principesse più amate. Belle, tristi e rivoluzionarie. FOTO Sky Tg24