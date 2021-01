Crowdfunding immobiliare: come funziona, opinioni e rischi. Migliori piattaforme italiane (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Crowdfunding immobiliare è una interessante modalità di investimento nel settore dell’immobile. Rappresenta una forma di finanziamento collettivo. Non consiste nell’acquistare e nell’occuparsi materialmente di un edificio, bensì nell’ottenere dei profitti investendo una somma che può essere anche relativamente piccola. E’ proprio per questa sua caratteristica che il Crowdfunding immobiliare figura tra i modi per investire piccole somme di denaro. A seconda dei casi, i finanziatori devono prestare semplicemente denaro, oppure diventare anche soci di un fondo assieme agli altri investitori di uno specifico progetto (di costruzione, ristrutturazione o riqualificazione). Fino a qualche anno addietro, per i piccoli risparmiatori era pressoché impossibile investire in immobili in Crowdfunding. ... Leggi su risparmioggi (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilè una interessante modalità di investimento nel settore dell’immobile. Rappresenta una forma di finanziamento collettivo. Non consiste nell’acquistare e nell’occuparsi materialmente di un edificio, bensì nell’ottenere dei profitti investendo una somma che può essere anche relativamente piccola. E’ proprio per questa sua caratteristica che ilfigura tra i modi per investire piccole somme di denaro. A seconda dei casi, i finanziatori devono prestare semplicemente denaro, oppure diventare anche soci di un fondo assieme agli altri investitori di uno specifico progetto (di costruzione, ristrutturazione o riqualificazione). Fino a qualche anno addietro, per i piccoli risparmiatori era pressoché impossibile investire in immobili in. ...

wallianceteam : Gruppo Mak, realtà già nota alla community di Walliance, torna in piattaforma con un quarto progetto, dopo aver già… - Affaritaliani : In Italia, Rendimento Etico è la prima piattaforma di crowdfunding immobiliare - zeroventi4 : Crowdfunding Immobiliare, le performace di Rendimento Etico - - moneypuntoit : ?? Investire in immobili: con il lending crowdfunding di Recrowd è più facile (ma anche sicuro) ?? - Sara_Joppi : RT @wallianceteam: Come si è evoluta in questi ultimi anni la burocrazia nel #proptech? -

Ultime Notizie dalla rete : Crowdfunding immobiliare In Italia, Rendimento Etico è la prima piattaforma di crowdfunding immobiliare Affaritaliani.it Rendimento Etico, prima piattaforma di crowdfunding immobiliare in Italia

---- di Greta V. Galimberti - Trendiest News ---- PRIMA PIATTAFORMA IN ASSOLUTO FRA LENDING ED EQUITY CON 14,5 MILIONI DI EURO DI RACCOLTA E 2,6 MILIONI ...

In Italia, Rendimento Etico è la prima piattaforma di crowdfunding immobiliare

Prima piattaforma di crowdfunding immobiliare in assoluto, fra lending ed equity, con una raccolta maggiore di 14,5 milioni di euro ...

---- di Greta V. Galimberti - Trendiest News ---- PRIMA PIATTAFORMA IN ASSOLUTO FRA LENDING ED EQUITY CON 14,5 MILIONI DI EURO DI RACCOLTA E 2,6 MILIONI ...Prima piattaforma di crowdfunding immobiliare in assoluto, fra lending ed equity, con una raccolta maggiore di 14,5 milioni di euro ...