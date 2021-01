Crisi turismo, petizione Federalberghi: da pandemia danni devastanti (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea generale di Federalberghi, riunita in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta alle forze politiche, “per invitare il Governo a intervenire con urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo prima che sia troppo tardi”. Anche singoli imprenditori, lavoratori e cittadini possono aggiungere la propria firma, sottoscrivendo la petizione online. Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, dopo aver sottolineato “l’importanza che il turismo riveste per l’economia italiana, rammenta i danni devastanti subiti dalle strutture ricettive a causa della pandemia, con una perdita di flussi turistici e di fatturato superiore al 50%“, elenca gli interventi principali richiesti dagli albergatori: ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’assemblea generale di, riunita in seduta straordinaria, ha approvato unarivolta alle forze politiche, “per invitare il Governo a intervenire con urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori delprima che sia troppo tardi”. Anche singoli imprenditori, lavoratori e cittadini possono aggiungere la propria firma, sottoscrivendo laonline. Bernabò Bocca, Presidente di, dopo aver sottolineato “l’importanza che ilriveste per l’economia italiana, rammenta isubiti dalle strutture ricettive a causa della, con una perdita di flussi turistici e di fatturato superiore al 50%“, elenca gli interventi principali richiesti dagli albergatori: ...

