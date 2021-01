Crisi pandemica, Fmi ridimensiona la previsione di ripresa in Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) Segnali in chiaroscuro dal Fondo monetario internazionale, che ha nuovamente ridimensionato le stime sul crollo del Pil globale a causa della Crisi pandemica. Una revisione analoga ha riguardato il Pil 2020 dell'Italia, ora stimato al meno 9,2%, il terzo peggior calo dopo quelli di Spagna (-11,%) e Gb (-10%). Ma poi, ed è questa l'ombra più allarmante, l'istituzione di Washington ha operato una pesante revisione al ribasso sulla ripresa prevista in questo 2021: il recupero si limiterebbe al più 3%, secondo un parziale aggiornamento del World Economic Outlook.Il dato sul Pil 2021 è di 2,2 punti percentuali più basso rispetto alle previsioni dello scorso ottobre (+5,2%) mentre il dato sul 2020 è stato rivisto al rialzo di 1,6 punti (dal meno 10,6%). Il valore sulla crescita 2021 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Segnali in chiaroscuro dal Fondo monetario internazionale, che ha nuovamenteto le stime sul crollo del Pil globale a causa della. Una revisione analoga ha riguardato il Pil 2020 dell', ora stimato al meno 9,2%, il terzo peggior calo dopo quelli di Spagna (-11,%) e Gb (-10%). Ma poi, ed è questa l'ombra più allarmante, l'istituzione di Washington ha operato una pesante revisione al ribasso sullaprevista in questo 2021: il recupero si limiterebbe al più 3%, secondo un parziale aggiornamento del World Economic Outlook.Il dato sul Pil 2021 è di 2,2 punti percentuali più basso rispetto alle previsioni dello scorso ottobre (+5,2%) mentre il dato sul 2020 è stato rivisto al rialzo di 1,6 punti (dal meno 10,6%). Il valore sulla crescita 2021 ...

