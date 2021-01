Crisi governo Prodi: «L’Italia ora fa paura all’Europa. Il treno da Bruxelles non ripasserà» (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi governo Prodi intervista a “Repubblica” – Martedì 26 gennaio 2021. «Non c’è da noi la consapevolezza della preoccupazione di Bruxelles e delle capitali europee. L’Italia in questo momento fa paura all’Europa». Così l’ex premier e presidente della Commissione Ue, Romano Prodi, in un’intervista concessa a “Repubblica”. «Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Subito. L’Italia non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l’Europa non capirebbe», ha spiegato l’81enne di Scandiano. leggi anche l’articolo —> Crisi governo, Zingaretti ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)intervista a “Repubblica” – Martedì 26 gennaio 2021. «Non c’è da noi la consapevolezza della preoccupazione die delle capitali europee.in questo momento fa». Così l’ex premier e presidente della Commissione Ue, Romano, in un’intervista concessa a “Repubblica”. «Non c’è più tempo. Siamo di fronte a un’emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Subito.non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l’Europa non capirebbe», ha spiegato l’81enne di Scandiano. leggi anche l’articolo —>, Zingaretti ...

