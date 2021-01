Crisi governo, Fitch: rating Italia a rischio senza fondi europei (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo Moody’s anche Fitch ha espresso le sue perplessità sulla situazione politica Italiana. Per l’agenzia di rating, infatti, l’uso efficiente delle risorse europee previste dal Next Generation EU è “indissolubilmente legato a un’efficace strategia di crescita post-pandemia” che al momento sembra essere ostacolata dalla Crisi del governo. La mancata attuazione di una tale strategia ridurrebbe secondo l’agenzia di rating americana la probabilità che il rapporto debito/PIL si stabilizzi e diminuisca. La prospettiva quindi, qualora l’Italia non riuscisse a utilizzare le risorse NGEU per aumentare le prospettive di crescita del PIL a medio termine, è quella di una pressione al ribasso sul rating sovrano Italiano – come ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Dopo Moody’s ancheha espresso le sue perplessità sulla situazione politicana. Per l’agenzia di, infatti, l’uso efficiente delle risorse europee previste dal Next Generation EU è “indissolubilmente legato a un’efficace strategia di crescita post-pandemia” che al momento sembra essere ostacolata dalladel. La mancata attuazione di una tale strategia ridurrebbe secondo l’agenzia diamericana la probabilità che il rapporto debito/PIL si stabilizzi e diminuisca. La prospettiva quindi, qualora l’non riuscisse a utilizzare le risorse NGEU per aumentare le prospettive di crescita del PIL a medio termine, è quella di una pressione al ribasso sulsovranono – come ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - robi_livi : RT @davcarretta: L’Estonia ha risolto la sua crisi di governo. Ecco il nuovo primo ministro. Ex parlamentare europeo. Molto bravo e stimato… - Giusepp86601476 : Conte si dimette, governo in piena crisi... la borsa + 1,3%, mah!! -