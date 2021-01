Crisi governo e voto anticipato, cosa dicono i sondaggi (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) – Crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte. Elezioni anticipate all’orizzonte? La prospettiva non sembra piacere alla maggioranza degli italiani. A spiegarlo sono i sondaggisti Maurizio Pessato e Renato Mannheimer che, intervistati dall’Adnkronos, illustrano cosa dicono le ultime rilevazioni sul tema. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) –die dimissioni del premier Giuseppe Conte. Elezioni anticipate all’orizzonte? La prospettiva non sembra piacere alla maggioranza degli italiani. A spiegarlo sono isti Maurizio Pessato e Renato Mannheimer che, intervistati dall’Adnkronos, illustranole ultime rilevazioni sul tema. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - MorenaAlmanno : RT @sempreciro: Questa crisi di governo non ha una sola lettura. Ne ha ben 209 miliardi. #dimissioniconte #Quirinale - CC62875627 : @matteosalvinimi Ma al di là di chi governa,una crisi di governo non è una buona notizia: crea incertezza sia sulla… -